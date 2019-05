„Vorsorgelücken zu schließen ist ein Gebot der Stunde“

Berufsunfähigkeit und auch das Pflegethema werden in Österreich stark unterschätzt. Hier gibt es Lücken in der staatlichen Vorsorge, die sich nur privat schließen lassen. Robert Lasshofer, Generaldirektor der Wiener Städtischen, sieht hier seitens der Menschen, aber auch des Staates dringenden Handlungsbedarf.

Das Thema Berufsunfähigkeit ist in Österreich, anders als in Deutschland, kaum ein Thema. Ist die staatliche Versorgung hierzulande besser oder sind die Österreicher von diesem Thema weniger betroffen?

Robert Lasshofer: Die staatliche Versorgung in Österreich ist grundsätzlich gut, aber es gibt noch immer gefährliche Lücken im System. Ein großes Thema ist hier eben auch die Berufsunfähigkeit. Das Risiko durch eine psychische oder physische Erkrankung berufsunfähig zu werden, ist hoch. Besonders psychische Erkrankungen sind aufgrund des immer größeren Drucks in unserer Arbeitswelt weiter auf dem Vormarsch. Gleichzeitig steigen aber die Eintrittsbarrieren in die staatliche Invaliditäts- und Berufsunfähigkeitspension: Jährlich werden rund zwei Drittel aller Anträge abgelehnt. Und: Weil unser Sozialsystem mehr und mehr an seine finanzielle Leistungsgrenze stößt, wird sich hier die Situation wahrscheinlich nicht verbessern.