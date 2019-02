„Private Vorsorge ist dringend notwendig“

Die vorherige Bundesregierung hat den Pflegeregress abgeschafft. Wozu also noch privat für die Pflege vorsorgen?

Lasshofer: Seit 1.1.2018 darf nur mehr auf das Einkommen des Pflegebedürftigen selbst zugegriffen werden. Ein allfälliger Fehlbetrag muss nun von den Bundesländern, also von der öffentlichen Hand, gezahlt werden. Das ist eine große Erleichterung für Pflegebedürftige und deren Angehörige. Dabei darf man aber nicht übersehen, dass diese Regelung nur greift, wenn die Pflege stationär erfolgt. Das betrifft nur rund zehn Prozent aller Pflegefälle – rund 40.000 Personen – in Österreich. Der große Rest muss weiterhin privat dazuzahlen. Hier kann nur eine private Pflegeversicherung Abhilfe schaffen. Leider denken sehr viele erst dann an eine private Vorsorge, wenn sie einen Pflegefall in der Familie haben.

Es wird immer wieder behauptet, das Pensionssystem ist sicher und es wird immer eine staatliche Rente geben. Sehen Sie das auch so?

Lasshofer: Die staatliche Pension wird es als Basis weiterhin geben. Allerdings sinken die Nettoersatzraten, also die Pensionszahlungen im Vergleich zum Letztgehalt – und sie werden weiter sinken. Abzulesen ist das auch am Pensionskonto, das alle Österreicherinnen und Österreicher seit 2014 einsehen können. Der Blick darauf ist erhellend: So liegt die Gutschrift eines 60-jährigen Mannes bei durchschnittlich 1290 Euro brutto im Monat, bei einer 60-jährigen Frau nur bei der Hälfte. Und ein 45-Jähriger hat aktuell im Schnitt 822 Euro angesammelt, eine gleichaltrige Frau verfügt über 603 Euro. Angesichts dieser Zahlen ist private Vorsorge unbedingt nötig, um den Lebensstandard im Alter halten zu können.

Die klassische Lebensversicherung bietet nur noch 0,5 Prozent Garantiezins. Lohnt es sich überhaupt noch so eine Polizze abzuschließen?

Lasshofer: Das Besondere an der klassischen Lebensversicherung ist, dass sie keine Schwankungen aufweist und somit sehr sicher ist. Die finanzielle Absicherung durch die steigende Lebenserwartung kann ausschließlich die Lebensversicherung übernehmen. Fonds- und andere Bankprodukte können dagegen nur das angesparte Kapital verbrauchen. Ich vergleiche daher die Altersvorsorge gerne mit einem Fußballspiel, auch dieses besteht aus zwei Spielhälften: Entscheidend für den Ausgang ist die zweite Spielhälfte, also die Auszahlungsphase, denn das Risiko, länger zu leben als das angesparte Geld reicht, wird deutlich unterschätzt.