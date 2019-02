Finanziell abgesichert nach Plan

Bilden Sie eine eiserne Reserve

Für unvorhergesehene Ereignisse wie Krankheit oder auch notwendige Anschaffungen wie zum Beispiel einen neuen Geschirrspüler oder eine unerwartete Autoreparatur hat eine eiserne Reserve höchste Priorität. Rapf: „Dafür sollte man durchschnittlich drei Nettomonatsgehälter schnell verfügbar auf einem Sparbuch lagern. Und: Dieses Geld sollte man wirklich nur für Notfälle einsetzen.“ Wichtig ist zudem eine Risikovorsorge. Eine Haushaltsversicherung ist dabei ein absolutes Muss. Diese schützt nicht nur das eigene Hab und Gut, sondern die darin enthaltene private Haftpflichtversicherung deckt auch Schäden, die der Versicherte ohne Vorsatz Dritten zufügt. Selbst bei einem simplen Fahrradunfall können Personenschäden schnell in die Hunderttausende Euro gehen. Mit einer Haftpflichtversicherung sind diese Schäden jedoch versichert. Auch eine private Unfallversicherung zählt zur unverzichtbaren Basis-Risikovorsorge. Grund: Die gesetzliche Unfallversicherung gilt nur am Arbeitsplatz und am Weg dorthin und zurück. Laut Kuratorium für Verkehrssicherheit wurden 2017 insgesamt 784.300 Personen bei Unfällen verletzt, davon rund 589.800 in den Bereichen Haushalt oder Freizeit. Rapf, Vorstand der Wiener Städtischen: „Es ist erstaunlich, dass noch immer weniger als 50 Prozent der Österreicher eine private Unfallversicherung haben, obwohl gerade das Risiko eines Unfalls in der Freizeit und im Haushalt hoch ist.“