Einfach mehr Komfort und Sicherheit

Pflege-Risiko

Auch wenn das Thema Pflege gerne verdrängt wird, so darf dieses Risiko nicht unterschätzt werden. Laut aktuellen Daten des Sozialministeriums gab es im Jahr 2017 in Österreich 456.000 pflegebedürftige Personen. Damit sind mehr als 5,25 Prozent der österreichischen Bevölkerung pflegebedürftig. Pflege-Experten befürchten sogar, dass sich diese Zahl in den kommenden 20 Jahren verdoppeln und das staatliche Pflegesystem an seine finanziellen Grenzen bringen wird. Seit der Abschaffung des Pflegeregress mit 1.1.2018 darf von einer Pflegeeinrichtung nur mehr auf das Einkommen des Pflegebedürftigen selbst zugegriffen werden. Ein allfälliger Fehlbetrag muss von den Bundesländern, also von der öffentlichen Hand, beglichen werden. Das ist eine große Erleichterung für Pflegebedürftige und deren Angehörige, allerdings darf dabei nicht übersehen werden, dass diese Regelung nur greift, wenn die Pflege stationär erfolgt. Damit betrifft diese Erleichterung lediglich rund zehn Prozent aller Pflegefälle – also circa 40.000 Personen – in Österreich.Mehr als 90 Prozent der Pflegegeldbezieher müssen somit auch weiterhin einen beträchtlichen Teil der Pflegekosten selbst tragen. Und genau hier kann eine private Pflegeversicherung helfen.