Cyberkriminalität kann jeden treffen

Hohe Dunkelziffer

Eine Erhebung des des Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) zeigt, dass die Dunkelziffer der Cybercrimedelikte und der daraus resultierenden Schäden in Österreich hoch ist. So geben laut KFV 24 Prozent der Befragten an, in den letzten Jahren Opfer eines Cybercrimedeliktes und dabei geschädigt worden zu sein: Auf die webaktive Bevölkerung hochgerechnet (rund 4,2 Millionen Menschen in Österreich) bedeutet das, dass mindestens eine Million Menschen in Österreich durch zumindest ein einmaliges Vorkommnis finanziell oder psychisch in den letzten Jahren geschädigt wurden. Nach Angaben der Betroffenen wurden die meisten finanziellen Schäden durch Viren und Lieferbetrug verursacht. Besonders hoch ist der finanzielle Schaden gemäß KFV unter mehr als 2.400 Personen bei Diebstählen von sensiblen Daten (Identitätsdiebstahl). So wird der durchschnittliche Schaden der Betroffenen mit rund 1.200 Euro beziffert.