Land ohne Äcker, betonreich

KURIER: Warum sind Österreichs Böden in Gefahr?

Karl Kienzl: Wir belasten den Boden seit Jahrzehnten durch Düngung, Pestizide, Autoverkehr und schädliche Aerosole. Irgendwann kippt das Bodenökosystem, so wie die Seen in den 1970ern gekippt wären, hätten wir nicht Abwasserleitungen gebaut.