Lacina: "Zeit für umfassende Steuerreform"

KURIER: Wenn Sie den Zustand der Republik beschreiben, was überwiegt? Ein positives Urteil angesichts relativ guter Wirtschaftsdaten oder die Kritik wegen der vielen Skandale?

Ferdinand Lacina: Das Urteil fällt insbesondere im Vergleich zu anderen Ländern positiv aus. Es ist nach wie vor so, dass Österreich über eine gesunde Unternehmensstruktur verfügt. Es ist gelungen, auch in schwierigen Zeiten die Gesprächsbasis der Sozialpartner so aufrechtzuerhalten, dass der soziale Friede einigermaßen gesichert ist. Außerdem sind Arbeitslosigkeit und vor allem Jugendarbeitslosigkeit noch relativ gering – wenn auch Gefährdungen da sind.

Man hört ein Aber heraus ...

Was vielleicht am kritischsten zu bemerken ist, ist, dass wir unsere Stärken in Europa überhaupt nicht ausspielen. Jugendarbeitslosigkeit ist bei uns fast ein Fremdwort. Auch der erwähnte soziale Zusammenhalt ist in der jetzigen Zeit für die europäische Debatte nicht ganz uninteressant. Aus welchen Gründen immer ist aber Österreich an dieser Debatte sehr sehr wenig beteiligt. Was mich schon ein wenig schmerzt.

Sie waren von 1986 bis 1995 Finanzminister. Relativ bald danach wurde der Euro (als Buchgeld) eingeführt. Hat man sich damals nicht denken können, welche Probleme es eines Tages mit dem Euro geben wird?

Man hat das Pferd von hinten aufgezäumt. Die Währungsunion kam vor der politischen Unterfütterung des gesamten Systems. Nur bin ich damals – vielleicht naiverweise – davon ausgegangen, dass der Druck auf das politische System so groß wird, dass man hier nachbessert. Das ist nicht geschehen. Im Gegenteil hat man sich – nach Delors – die Macht in die Hauptstädte Berlin und Paris zurückgeholt. Und die Finanzmärkte haben eine falsche Reaktion gezeigt in der irrigen Annahme, es gäbe so etwas wie europäische Solidarität. Dass also eine Anleihe, die Griechenland oder Portugal begibt, fast zu den selben Kondition verzinst werden kann wie eine Anleihe Deutschlands, Österreichs oder Hollands. Das ist ein furchtbarer Irrtum, eben weil es die europäische Solidarität nicht gibt.

Was meinen Sie konkret?

Es ist an politischer Kurzsichtigkeit gescheitert, dass man nicht von Anfang an gesagt hat, man lässt sich kein Land aus dem Euro herausschießen. Und das mit entsprechenden Maßnahmen unterfüttert hat, ob das nun Eurobonds sind oder ein europäischer Währungsfonds. Zu verantworten haben das jene, die in der EU die erste Geige spielen, also die Deutschen und Franzosen.

Sie vermissen europäische Solidarität? Ist Ihnen das, was seit dem ersten Griechenland-Paket auf den Weg gebracht wurde, zu wenig, bloß Pseudo-Hilfe?

Die Hilfe war immer ein bisschen zu spät und ein bisschen zu wenig. Die Märkte testen dann immer ab, reicht das? Und kommen drauf, es reicht nicht. Und daher hat es einen Rettungsgipfel nach dem anderen gegeben. Und nach dem siebenten Rettungsgipfel war niemand mehr bereit das zu akzeptieren. Heute haben wir ein Flickwerk an bilateralen und multilateralen Hilfen und es ist immer nur reagiert, nie agiert worden. Dass mag auch an den handelnden Personen liegen, aber insgesamt bietet die EU derzeit einen verheerenden Eindruck.

Aber es geschieht doch viel: Das angekündigte Eingreifen der EZB, der ESM und die Bankenunion. Ist die Gefahr für den Euro nicht gebannt?

Das eine ist der Euro und das andere ist das Schicksal der einzelnen Länder. Mag sein, dass die Märkte jetzt wieder beruhigt sind. Aber bei einer derart hohen Arbeitslosigkeit und insbesondere Jugendarbeitslosigkeit wie zum Beispiel in Spanien und Griechenland...Man kann doch nicht einfach zur Kenntnis nehmen, dass wir hier von verlorenen Generationen reden.