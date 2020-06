Kyoto-Abkommen: Österreich kauft sich frei

Umweltminister Niki Berlakovich zog am Mittwoch einen Schlussstrich unter die rot-weiß-rote Kyoto-Misere. Die klaffende Lücke, die sich zwischen den 1997 in der japanischen Stadt Kyoto eingegangenen Klimaverpflichtungen und der Realität der heimischen CO2-Bilanz auftut, wird mit 160 Millionen Euro geschlossen.

Konkret kauft die Republik noch vor Ablauf der heuer zu Ende gehenden Kyoto-Periode rund 30 Millionen Tonnen - Verschmutzungszertifikate – und entgeht so etwaigen Strafzahlungen. Berlakovich argumentiert mit dem derzeit niedrigen Zertifikatepreis von rund fünf Euro. Vor einem Jahr hätte man noch 600 Millionen Euro bezahlen müssen. Der Umweltminister betonte, dass mit den 160 Millionen Euro konkrete Klimaschutzprojekte in (Ost-) Europa unterstützt würden. Insgesamt wird die Republik am Ende der Kyoto-Periode 710 Millionen Euro ins Ausland überwiesen haben. Denn bereits in den vergangenen fünf Jahren wurden 550 Millionen Euro für den Ankauf von ähnlichen Zertifikaten gezahlt. Aber auch im Inland, warf Berlakovich ein, habe sein Ministerium seit 2008 rund 1,4 Milliarden Euro in Klimaschutzmaßnahmen investiert.