Kurioseste Pleite des Jahres: Brieftauben-Shop ist insolvent

Die Insolvenzstatistik des heurigen Jahres wird von einer sehr kuriosen Pleite beflügelt: Aufgrund eines Gläubigerantrages wollte das Gericht in Eisenstadt ein Konkursverfahren über den Einzel-Kaufmann Andreas Werner Balasko, Betreiber eines Handelsgewerbes, eröffnen. Doch da kein Vermögen vorhanden ist, um die Eröffnungskosten (2500 bis 4000 Euro) zu decken, wurde der Insolvenzantrag abgewiesen. Damit bleibt dem Unternehmen eine Entschuldung bis verwehrt, es bleibt auf seinem Schuldenberg sitzen. Die Gläubiger werden weiter andrängen.

Diese Branche ist aber eher selten: Andreas Werner Balasko betreibt einen „Handel mit Futtermittel und Artikel für den Taubensport“, heißt es in einer Auskunft des Wirtschaftsinformationsdienstleister Creditreform. Oder anders gesagt: Balasko betreibt das Einzelunternehmen Taubenshop Balasko in Neusiedl am See.

Die Homepage http://www.brieftauben-balasko.at ist zum Teil offline. Auch telefonisch ist der Shop nicht zu erreichen. Balasko handelt aber nicht nur mit Brieftauben, sondern auch mit Rassetauben.

Das Unternehmen wurde im April 2015 ins Firmenbuch eingetragen. Die Ursachen für die Pleite bleiben vorerst unklar. Offenbar ist die Konkurrenz an Online-Shops in Sachen Tauben sehr groß. Laut Creditreform „wird von einer Geschäftsverbindung abgeraten“ und auch „Kredite werden abgelehnt“. Man muss am Ende von einem Totalausfall der Forderungen ausgehen.