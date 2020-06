KTM fährt Rekorde bei Absatz und Gewinn ein

Der oberösterreichische Motorradhersteller KTM blickt auf sein erfolgreichstes Jahr zurück. 123.859 verkaufte Fahrzeuge, ein Plus von 15,6 Prozent zum Vorjahr, stellen einen Rekordabsatz dar. Aber auch der Umsatz von 716,4 Mio. Euro (plus 17 Prozent) sowie der Gewinn von 36,5 Mio. Euro (plus 44,3 Prozent) erreichten Rekordstände. Beim Absatz zählt KTM Indien, wo Partner Bajaj sitzt und die Motorräder verkauft, mit; bei den anderen Kennzahlen nicht.