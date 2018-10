WhatsApp: KSV1870 treibt Digitalisierung mit Insolvenzticker

Die Daten sind nach Anmeldung erhältlich, topaktuell und kostenfrei verfügbar – und das in einer Zeit, in der es nicht mehr viel gratis gibt. Falls Sie sich fragen warum, so ist die Antwort einfach: Tritt eine Insolvenz ein, so kann mit einer raschen Reaktion in vielen Fällen der Schaden begrenzt werden, etwa indem Lieferungen eingestellt werden. Zeit ist dabei Trumpf. Mit unserem neuen Service können Unternehmen noch rechtzeitig die Notbremse ziehen und ihre Forderungen rasch anmelden.

Sie haben damit auch der Digitalisierung Rechnung getragen. Ein großes Thema bei Ihnen?

Der Megatrend der Digitalisierung betrifft uns unmittelbar in allen Geschäftsfeldern. Unsere Mitglieder und Kunden erwarten sich innovative Services und wir haben den Anspruch, sie durch unsere Innovationskraft zu überraschen. Die KSV1870 Visualisierung ist so ein Beispiel. Mit diesem Service können wir komplexe Firmengeflechte visuell übersichtlich darstellen. Easy Produkt, Echtzeit, digital, multimedial, visuell - das sind die Schlagworte, die unsere Zukunft beschreiben. Datenaufbereitungen ohne diese Elemente haben am Markt keine Chance, denn der Mensch hat sich in seinem Rezeptionsverhalten von Informationen verändert.

Sie schreiben auf Ihrer Website, dass Sie die Interessen von 23.000 Mitgliedsunternehmen vertreten. Was wünschen Sie sich für sie von der neuen Regierung?

Den Rückbau der Bürokratie und der Verwaltung – viele unserer Umfragen der vergangenen Jahre belegen, dass die Betriebe genau hier Entlastungen herbeisehnen, ebenso wie eine Reduktion der Abgabenlast. Als Gläubigerschützer haben wir Ende des Jahres aber auch eine alte Forderung von uns bekräftigt: die lückenlose Eröffnung aller Insolvenzen in Österreich. Momentan wird nur rund die Hälfte aufgearbeitet und nur aus solchen Fällen fließen strukturiert Zahlungen an die Gläubiger.

