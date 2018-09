Unternehmer: So schützen Sie sich vor Zahlungsausfällen

60 Prozent der befragten Unternehmen müssen bei bis zu fünf Prozent ihrer offenen Rechnungen Maßnahmen ergreifen. Werden Zahlungsaufforderungen ignoriert, macht es Sinn, ein Inkassobüro einzuschalten: „Es ist nach wie vor so, dass ein Anruf von unserer Seite genügt und die Schulden werden beglichen“, so Koch. Denn in 85 Prozent der Fälle erreicht der KSV1870 eine außergerichtliche Einigung und es gelingt, durchschnittlich 85 Prozent des offenen Betrages einbringlich zu machen.

Jetzt Austrian Business Check downloaden!