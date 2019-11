Rasches Wachstum ist für Start-ups das Allerwichtigste. Aber wie gelingt das?

Jeden Tag werden Lebensmittel millionenfach weggeschmissen – weltweit und obwohl sie zum Zeitpunkt der Entsorgung unverändert genießbar wären. Ein Grund: Durch die gezielte Überproduktion, die aufgrund der enormen Schönheitsstandards an Größe, Form und Farbe der Obst- und Gemüsesorten bereits im Vorhinein einkalkuliert wird, entstehen Überschüsse. Diese Verschwendung wollten wir stoppen. Daher haben wir bei Unverschwendet uns entschlossen, frisches Obst und Gemüse aus der Landwirtschaft, das mitunter nicht zu 100 % der Norm entspricht, vor der Mülltonne zu retten. Und in Marmeladen, Sirup oder Saucen zu verwandeln. Ein voller Erfolg: Denn 2018 haben wir bereits 100.000 Gläser Marmelade & Co verkauft. Zum Vergleich: 2016 waren es lediglich 500 Stück.

Rasantes Wachstum ist keine Selbstverständlichkeit

Als wir 2016 gestartet sind, hatten wir das große Glück, schnell zu wachsen – und zwar im B2B- und B2C-Bereich. Einerseits zählen von Beginn an Unternehmen, die für Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Kunden Give-aways und Geschenke benötigen, ebenso zu unseren Kunden, wie auch Privatpersonen, die uns am Schwendermarkt in Wien besuchen oder im Online-Shop fündig werden. Zudem sind Kooperationen mit Traditionsunternehmen wie dem KSV1870 oder Wiener Zucker für den professionellen Aufbau einer Marke sehr hilfreich.