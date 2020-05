Kritik: Atomstrom für Speicherkraftwerke

Österreichs Speicherkraftwerke in den Alpen liefern nicht so umweltfreundlichen Strom wie gedacht: Laut Aussagen des Umweltdachverbandes wird zwar in heimischen Pumpspeicherkraftwerken mit der Kraft des Wassers Strom erzeugt – allerdings wird für den Betrieb der Kraftwerke (wie etwa das Hochpumpen des Wassers) in zunehmendem Maße billiger Atomstrom aus dem Ausland importiert. Das berichtet das Nachrichtenmagazin Profil.

Jährlich werden laut Umweltdachverband bereits 1600 Gigawattstunden Atomstrom für die Pumpspeicherung in Österreichs Kraftwerken wie Kaprun oder Limberg eingesetzt. Das entspricht umgerechnet etwa 55 Prozent der jährlichen Stromproduktion eines Reaktorblocks im slowakischen AKW Mochovce. Der Verbands-Geschäftsführer Michael Proschek-Hauptmann kritisiert: „Man darf nicht wie der Verbund-Konzern mit grünen Batterien werben, wenn dort so viel Atomstrom zum Einsatz kommt.“