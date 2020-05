Krise könnte Chinas Einfluss in Europa stärken

Ob und in welchem Ausmaß sich China am europäischen Rettungsschirm EFSF beteiligen wird, ist Verhandlungssache. Klaus Regling, der Leiter des Rettungsfonds, fliegt daher am Freitag zu Gesprächen nach China.



Immerhin hat der Vizechef der chinesischen Reform- und Entwicklungskommission, Zhang Xiaoqinag, in der Donnerstag-Ausgabe der Chinadaily Europe angekündigt, man werde krisengebeutelten Staaten "eine helfende Hand reichen" und "einige Anleihen kaufen".



Die chinesische Regierung war in ihrer ersten Reaktion auf den EU-Gipfel etwas zurückhaltender. Das Maßnahmenpaket des Gipfels wurde vorsichtig positiv beurteilt. Die dort getroffenen Maßnahmen seien geeignet, "das Vertrauen in die Märkte zu erhöhen, für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu sorgen und der europäischen Integration neuen Schwung zu verleihen", hieß es im chinesischen Außenministerium. Man sei zu einer "Kooperation auf breiter Basis bereit".



Ansonsten hielt sich die Regierung in Peking mit offiziellen Aussagen zurück. Schließlich werden wohl die Rahmenbedingungen über eine finanzielle Beteiligung am Euro-Rettungsfonds entscheiden. Dazu gehören auch mehr Stimmrechte Chinas im Internationalen Währungsfonds ( IWF). Das erhöht den Einfluss bei der Gestaltung des Weltwährungssystems.