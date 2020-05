Kreditkarten: PIN wird beim Zahlen Pflicht

Auf Anfrage bestätigt schließlich auch ein Sprecher von American Express: "Ja, wir sind die Ersten in Österreich, eine entsprechende EU-Verordnung gibt es nicht." Allerdings biete American Express seinen Kunden an, sich bei einem Kartenwechsel ihre Geheimzahl selbst auszusuchen. Zudem gebe es auch hierzulande bereits Vertragspartner, die bei Zahlung mit der American einen PIN verlangen.



Praxistest in der Wiener U-Bahn: Schon seit 15. April verlangen Fahrschein-Automaten bei Kreditkarten einen Code. Will man mit Karte und Unterschrift zahlen, muss man sich in eine Vorverkaufsstelle bemühen.