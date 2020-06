Korruption kostet Milliarden

Etliche Korruptionsskandale in staatlichen oder staatsnahen Unternehmen, von der BUWOG bis zur Telekom Austria, beschäftigen seit Monaten die Staatsanwaltschaft und den parlamentarischen Untersuchungsausschuss.

Korruption ist aber natürlich auch ein eminentes Problem in der Privatwirtschaft. Eine heuer von der Anti-Korruptionsorganisation Transparency International erstmals durchgeführte Umfrage greift das Thema auf. Weltweit wurden rund 3000 Manager befragt, in Österreich waren es knapp 100 – quer über alle Branchen und Unternehmensgrößen.

Der sogenannte "Bribe Payers Survey" zeichnet für Österreichs Privatwirtschaft ein bezeichnendes Sittenbild in Sachen Korruption. Jeder fünfte Manager glaubt demnach, dass sein Unternehmen in den vergangenen zwölf Monaten einen oder mehrere Aufträge durch korrupte Mitbewerber verloren hat. Damit liegt Österreich international zwar im besseren Mittelfeld und exakt gleichauf mit Deutschland und Ungarn. In anderen europäischen Ländern wie Großbritannien oder der Türkei kostet Korruption den Unternehmen aber weniger Aufträge.

Der asiatische Raum zeigt ein polarisierendes Bild. In Japan spielen Schmiergelder laut Umfrage überhaupt keine Rolle, auch Singapur, Hongkong oder Südkorea sind sehr transparent. Am untersten Ende der Korruptionsskala finden sich aber ebenfalls asiatische Länder. Jeder zweite Unternehmer in Malaysia musste im Vorjahr einen Auftrag wegen nicht vorhandener (oder nicht ausreichender?) Korruptions-Bereitschaft in den Wind schreiben.