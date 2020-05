Kornspitz nicht mehr geschützt

Seit Jahrzehnten vertreibt die in Asten bei Linz ansässige Firma backaldrin unter dem weltweit bekannten Markennamen „ Kornspitz“ erfolgreich Backmischungen. Die braunen Weckerl mit der charakteristisch spitzen Form landen auf diese Weise in mehr als 80 Ländern auf den Frühstückstischen und in den Brotkörben. Rund 4,5 Millionen Stück davon werden täglich konsumiert.

Laut Salzburger Nachrichten stellte das österreichische Patentamt nun in einem Beschluss fest, dass die Bezeichnung Kornspitz längst keine geschützte Marke mehr sei. Im Laufe der Jahre sei dieser Name zu einer allgemeinen Gattungsbezeichnung für alle Weckerl dieser Art geworden.