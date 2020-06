Konzerne drängen an die Börsen

Börsengänge standen 2014 infolge der allgemein guten Stimmung an den Finanzmärkten hoch im Kurs. Alleine in den USA gab es laut Marktforscher Renaissance Capital 273 davon (in der Fachsprache Initial Public Offering, IPO, genannt) mit einem Volumen von 85 Milliarden Dollar. Das waren so viele IPOs wie seit dem Jahr 2000 nicht mehr. "2014 war das beste Jahr für Tech-IPOs", sagt Monika Rosen-Philipp, Chefanalystin im Private Banking der Bank Austria.

Mit 25 Mrd. Dollar legte der chinesische Konzern Alibaba den größten Börsegang aller Zeiten hin. Die Aktie konnte seit dem IPO deutlich von 68 auf 105 Dollar zulegen und ist damit schon ziemlich teuer. Dennoch empfehlen sie 33 von 38 Analysten zum Kauf. Für Rosen aus gutem Grund. "Es gibt noch viel Potenzial in China, weit mehr als für Amazon in den USA." Auch aus diesem Grund hat Amazon im Herbst den ersten realen Store in Manhattan eröffnet. "Nur virtuell geht es wohl nicht", meint Rosen.

Noch mehr stieg die Aktie von Lending Club. Die Plattform, die Kredite zwischen Privaten vermittelt, notierte schon am ersten Börsetag im Dezember 55 Prozent über dem Ausgabekurs. Rosen mahnt aber zur Vorsicht. Denn die Gläubiger geben ihr Geld für ein Paket von Krediten. "2008 lässt grüßen", spielt Rosen auf das Platzen der Kreditblase damals an.