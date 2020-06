Konsum-Nachfolger "Okay" sucht Partner

Sieben kleine Reiseproviantmärkte namens "Okay" – vornehmlich auf Bahnhöfen in Wien und Niederösterreich: Das ist der traurige Rest des "roten Riesen" Konsum Österreich, der im März 1995 spektakulär in die Insolvenz geschlittert ist. In dieser Geschäftsnische konnte Okay jahrelang recht gut überleben. Die Konkurrenz der Großen wird aber zunehmend härter.

"Wir sind eingezwickt zwischen den Großen und kämpfen an der Geschäftsfront", sagt Jan Wiedey, Chef der Konsum Österreich Genossenschaft. Das ist jener kleine Konsum-Teil, zu dem neben den Okay-Geschäften einige Immobilien und eine Beteiligung an einer EDV-Firma gehören. Die wenigen regionalen Konsum-Geschäfte, etwa in Vorarlberg sind selbstständig und gehören nicht dazu. Wiedey ist stolz, dass es die Okay-Märkte überhaupt 17 Jahre lang geschafft haben, zu überleben. Jetzt aber würden Partner gesucht. Knapp 100 Mitarbeiter und zehn Millionen Euro Umsatz – Tendenz fallend – zählen die sieben Geschäfte noch. Untergehen werde Okay aber nicht.