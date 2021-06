Allianz/SNAM kauft 49% an OMV-Tochter

Ein Konsortium aus dem italienischen Gasnetz-Betreiber SNAM und den deutschen Allianz Capital Partners übernimmt 49 Prozent der Anteile an der Gas Connect Austria (GCA), dem Gaspipeline-Betreiber der OMV. Das teilte die OMV am Donnerstagabend mit.

Die Übernahme des Minderheitsanteils an der GCA erfolgt durch eine Gesellschaft, an der die Allianz 60 Prozent hält und die SNAM 40 Prozent. Die Transaktion erfolgt rückwirkend per 1. Jänner 2016, der Abschluss wird bis zum Jahresende erwartet.

Das Konsortium wird an die OMV einen Kaufpreis von 601 Mio. Euro bezahlen. Darüber hinaus ist die OMV berechtigt, die komplette Dividendenzahlung der Gas Connect für das Geschäftsjahr 2015 in Höhe von 80 Mio. Euro einzubehalten.