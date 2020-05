Konjunktursorgen: Wachstumslok USA fällt aus

USA Das Weiße Haus hat seine Wachstumsprognose um mehr als ein Drittel gesenkt. Statt 2,6 Prozent Wachstum werden heuer nur noch 1,7 Prozent erwartet.

Verglichen mit normalen Konjunktur-Zeiten und angesichts des US-Bevölkerungswachstums, das allein schon für ein gewisses Wachstum sorgt, bedeutet das eigentlich Rezession, zumindest aber Stagnation in den USA. Präsident Obama hat trotz der Rekordverschuldung ein Konjunkturprogramm für den 8. September angekündigt.



Deutschland Auch bei Österreichs wichtigstem Handelspartner stehen die Zeichen auf Sturm. Spätestens 2012 dürfte die Konjunktur abreißen, speziell wenn die Wachstumslok USA auslässt. Die Deutsche Bank erwartet für Deutschland nur noch ein Wachstum von 0,8 Prozent, verglichen mit den drei Prozent heuer kommt das einem Absturz gleich.



Österreich Das kann nicht ohne Spuren für die heimische Volkswirtschaft bleiben. WIFO, IHS und Nationalbank revidieren ihre Prognosen hinunter - von grob drei Prozent heuer auf ungefähr zwei Prozent 2012. Weiteres Potenzial nach unten dürfte vorhanden sein.



OeNB-Chef Ewald Nowotny sagte in Alpbach: " Deutschland fällt als Wachstumslok aus. Wir dürfen in der Budgetkonsolidierung nicht nachlassen. Für Konjunkturprogramme sehe ich keinen Spielraum. Das zentrale wirtschaftspolitische Ziel ist die Absicherung des Triple-A Österreichs."