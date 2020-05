Kolportierte Sparpläne: ÖBB-Chef sauer

Christian Kern, Chef der Österreichischen Bundesbahnen, ist sauer. Nachdem der KURIER in seiner Sonntagsausgabe berichtet hat (siehe Hintergrund), mit welchen Maßnahmen die Regierung im Bereich der Infrastruktur – und hier insbesondere bei den ÖBB – sparen möchte (z.B. Aufnahme- und Frühpensionsstopp, Privatisierung von ÖBB-eigenen Immobilien und Kraftwerken, etc.), will Kern die kolportierten Überlegungen nicht einfach so stehen lassen. „Die skizzierten, offenkundig aus Kreisen der Volkspartei stammenden Vorschläge zeigen, dass es hier mehr um ein politisches Schaulaufen, und weniger um eine von Sachlichkeit geprägte Diskussion geht“, sagt Kern zum KURIER.

Die Mehrheit der Vorschläge sei entweder längst umgesetzt oder überhaupt nicht machbar.

Als konkretes Beispiel nennt der ÖBB-Boss die Forderung, ÖBB-eigene Kraftwerke und Liegenschaften zu privatisieren: „Die Kraftwerke tragen zu einem positiven Ergebnis des Unternehmens bei, diese zu verkaufen wäre kontraproduktiv.“ Wer fordere, die Bundesbahnen sollten sich von nicht notwendigem Betriebsvermögen wie Liegenschaften trennen, der dokumentiere damit, dass er sich nicht mit den ÖBB beschäftigt: „Wir tun das längst, verkaufen seit Jahren Immobilien im dreistelligen Millionen-Bereich. In Wien sind wir mittlerweile der größte Immobilien-Entwickler.“

Ähnlich seriös sei die Forderung nach einem Aufnahmestopp beim Personal: „Jeder, der die ÖBB kennt, weiß, dass sich der Personalstand sei eineinhalb Jahren um 2200 Personen verringert hat, dass 25 Prozent unserer Mitarbeiter längst nicht mehr im ÖBB-Kollektiv-Vertrag sind, und dass wir zwei Mal hintereinander die Löhne und Gehälter reduziert haben. Das gab es noch nie.“