Kolm-Spendenaffäre: Wer hat tatsächlich gezahlt?

In der Spendenaffäre im Umfeld von FPÖ-Vize-Nationalbankpräsidentin Barbara Kolm gibt es eine Reihe ungeklärter Fragen. Der ÖVP-nahe Manager Peter Takacs erklärte gegenüber dem KURIER, keinen Cent für die Europa-kritische ACRE im EU-Parlament gespendet zu haben. Er scheint allerdings mit Datum vom 5. November 2018 mit einer Spende von 18.000 Euro auf.

Takacs sagt, er sei unter Zeitdruck gewesen und zwischen Tür und Angel gefragt worden, ob sein Name auf einer Spende für Europa aufscheinen dürfe, auch die EU-Kommission spende dafür. Gefragt habe ihn Barbara Kolm. Sie hatte dazu gegenüber dem KURIER nur gemeint, wer zu Unrecht aufscheine, solle dem nachgehen. Auf den konkreten Fall ging Kolm nicht ein. Es besteht außerdem der Verdacht, dass neben Takacs eine weitere namentlich Genannte nicht für ACRE (Alliance für Conservatives and Reformists in Europe) gespendet hat.