Kodak steht kurz vor der Insolvenz

Dem traditionsreichen US-Konzern aus dem Bundesstaat New York droht das Aus. Kodak, das mit der Erfindung der Filmkartusche und in Folge mit der Herstellung von Filmmaterial berühmt und reich wurde, steht kurz vor der Insolvenz. Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge arbeitet Kodak an einem Antrag auf Gläubigerschutz. Kodak hatte schon im Herbst gewarnt, dem Unternehmen könne binnen zwölf Monaten das Geld ausgehen, wenn keine neuen Finanzquellen aufgetan werden.

Eine Wende könnte noch der Verkauf von Patenten bringen. 1100 stehen zur Disposition und und könnten einige Milliarden US-Dollar bringen. Das Management arbeitet dem Bericht zufolge schon seit Monaten an dem Deal. Möglicherweise werden die Patente auch über eine Auktion im Zuge des Insolvenzverfahrens verkauft.