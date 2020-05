Kioto-Strafzahlung dürfte günstiger ausfallen

Das Verfehlen des Kioto-Ziels dürfte Österreich doch deutlicher billiger kommen, als ursprünglich gedacht. Umweltminister Berlakovich schätzt, dass auf Österreich zusätzliche Kosten von 600 Millionen Euro zukommen. Wie KURIER-Recherchen ergeben, könnten die anfallenden Kosten aber im günstigsten Fall sogar nur 14 Millionen Euro betragen.

Hintergrund: Österreich wird das Klimaschutzziel der UNO („Kioto-Vertrag“) deutlich verfehlen. Dafür wird die Regierung am Ende der Kioto-Periode, die von Jänner 2008 bis Dezember 2012 läuft, zahlen müssen, und zwar für jede Tonne , die laut Kioto-Verpflichtung zu viel in die Luft geblasen wurde. Die Zahlungen können auf zwei Arten erfolgen: Investitionen in weltweite Klimaprojekte oder ein Ankauf von „ Verschmutzungsrechten“, vor allem aus Osteuropa.