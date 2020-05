Kioto: Klimadesaster erstmals offiziell

Seit Jahren wird die heimische Politik nicht müde zu beteuern, dass die Chance Österreichs, die Kioto-Klimaziele zu erreichen, zwar klein, aber immer noch am Leben sei. Auch die zuständigen Experten auf Beamten-Ebene waren stets auf Linie und wiederholten ähnlich zweckoptimistische Stehsätze.



Diesen Maulkorb legt Jürgen Schneider vom Umweltbundesamt nun ab. Der Klimaexperte redet Tacheles: "Wir schaffen die Kioto-Ziele nicht, da fährt die Eisenbahn drüber." Zur Erinnerung: 2005 trat das internationale Kioto-Protokoll in Kraft, bei dem sich Österreich verpflichtet hatte, seinen CO2-Ausstoß bis 2012 deutlich zu senken - konkret um 13 Prozent unter das Basisjahr 1990, also auf 68,8 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent.



Von diesem Ziel ist Österreich aber weit entfernt. 2009 (neuere Zahlen liegen noch nicht vor, Anm.), im zweiten Jahr der fünfjährigen Durchrechnungsperiode bis 2012, emittierte Österreich 80,1 Millionen Tonnen CO2. Die heimische Klimabilanz wird zwar mit sogenannten flexiblen Mechanismen (Klimawirksame Projekte im Ausland werden finanziert. Dies wird auf der heimischen Bilanz gutgeschrieben, Anm.) aufgebessert, eine Lücke von insgesamt fünf Millionen Tonnen blieb 2009 dennoch. Da Maßnahmen, die den heimischen Treibhausgas-Ausstoß eklatant sinken lassen würden, nicht in Sicht seien, werde sich dieser Fehlbetrag bis 2012 auf rund 30 Millionen Tonnen CO2 aufsummieren, erläutert Schneider.