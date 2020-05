Kelag kauft sich selbst Biomasse-Werke ab

Kelag-Generaldirektor Egger begründet den wirtschaftlichen Absturz der SWH mit dem enorm gestiegenen Preis für den Rohstoff Holz seit 2007: "Wir konnten diese Teuerung nicht an die Fernwärmekunden weiter geben". Dennoch versucht die Kelag nun selbst mit den fünf erworbenen Biomassewerken Gewinne einzufahren. "Alle Beteiligten in der SWH inklusive Banken haben einen Weg gefunden, der eine Basis bietet, künftig erfolgreich zu wirtschaften", erklärt Egger die Zuversicht, mit den Werken in die schwarzen Zahlen zu kommen.



Branchenkenner sehen den Hauptgrund für den Niedergang des Biomasse-Unternehmens in Missmanagement und mangelnder Unterstützung durch die Eigentümer. Weder Kelag noch Bundesforste hätten genug Eigenkapital in das Unternehmen gesteckt, allerdings viele Kostenpositionen in die SWH geschoben.