Schoellerbank-Chef: Keine Angst vor der Pleitewelle

Haben Sie Angst vor der prognostizieren Pleitewelle? Die könnte ja auch Unternehmen treffen, deren Titel Sie in den Portfolios haben.



Solche Events führen immer zu einer Transformation in der Wirtschaft. Die kommende Insolvenzwelle wird einige Branchen stärker treffen. Die massiven Hilfspakete der Staaten werden aber dazu führen, dass nur die Unternehmen verschwinden, die keine nachhaltigen Geschäftsmodelle haben.

Also keine Angst?



Nein. Wir sind in der Schoellerbank auch vor der Krise nicht in zyklischen Branchen investiert gewesen und setzen ausschließlich auf Qualitätswerte.

Die Schoellerbank rät von Investments in Bitcoin und Co. ab. Warum?



Kryptowährungen sind reine Spekulationsobjekte und verfügen über keinerlei Absicherung, wie zum Beispiel der Euro oder der US-Dollar. Mit Spekulation beschäftigen wir uns nicht.

Wie wichtig ist Ihnen Gold?

Gold ist ein Weg, um Absicherung zu suchen und Risiko zu minimieren. Bei Gold erzielt man aber keine laufenden Erträge. Deswegen sollte es nur ein sehr bescheidener Teil des Gesamtinvestments sein.

Wie sind Sie mit dem Ergebnis 2020 zufrieden?



Wir haben unsere Ergebnisse noch nicht veröffentlicht, deswegen kann ich zu den Zahlen nichts sagen. Für unsere Kunden war es aber wieder ein gutes Jahr. Unsere Fonds haben in allen Risikoprofilen eine positive Performance gebracht. Wealth Management ist ein absolutes Wachstumsgeschäft, auch bei uns in der Schoellerbank. Wir werden hier in den nächsten drei bis fünf Jahren stark investieren, etwa in eine neue Beratungs-Plattform. Wir wollen auch als UniCredit in Europa in Richtung Top 5 Vermögensverwalter marschieren. Aktuell sind wir knapp außerhalb der Top 10.

Was heißt „stark investieren“ in Zahlen?



Auch hier muss ich auf die nicht veröffentlichten Zahlen verweisen.

Im Privatbankbereich ist der Mitbewerb am österreichischen Markt ein hoher, dazu kommt der Kostendruck. Wie begegnen Sie dem?



Ein Faktor ist Größe – ohne lässt sich Kostendruck nicht abfangen. Dazu kommt das Niedrigzinsumfeld. Damit fallen für Banken Einnahmen weg, aber nicht so sehr im Private Banking und Wealth Management: Dort bewegen sich die Kunden überwiegend in qualifizierten Veranlagungen. Und letztlich gibt es innerhalb einer Banken-Gruppe höhere Synergien. Deswegen bin ich sehr entspannt, was unsere Wachstumsaussichten angeht.

Erwarten Sie eine weitere Konsolidierung?



Ganz bestimmt. Ein Beispiel hat es ja mit einer Schweizer Großbank (UBS, Anm.), die de facto ihr Private Banking in Österreich verkauft hat, erst gegeben.

Wird es Zukäufe der Schoellerbank geben?



Die Schoellerbank hat als Wealth Management-Komptenzzentrum der UniCredit in Österreich die Weichen auf organisches Wachstum gestellt.