"Wir bräuchten tausend Studienplätze mehr pro Jahr“

KURIER: Das Jahr 2020 war ein herausforderndes für uns alle. Auch die Fachhochschulen mussten plötzlich auf Fernunterricht umstellen und sich ständig neu organisieren. Wie haben Sie die Krise in Ihrer Funktion als Generalsekretär bisher erlebt?

Kurt Koleznik: Pandemie bedingt entstanden Unsicherheiten und ein großer Bedarf an Klärung und Koordinierung. Die Rechtssicherheit musste rasch hergestellt und die Verordnungen zügig umgesetzt werden und natürlich lief plötzlich alles im Onlinemodus. Wir sind immer auf Krisen ausgelegt. Das ist mein täglicher Job. Aber die Dimension der Krisenkommunikation war aufgrund der Pandemie neu. Kurz gesagt: Es war eine große Herausforderung für mein Team und mich.

Welche Herausforderungen waren für die 21 Fachhochschulen und deren Personal die größten?

Keiner kannte sich anfangs aus. Gelten die Verordnungen nur für die Schulen oder auch für den Hochschulbereich? Welche Ausnahmen gibt es? Wer darf sich wo aufhalten? Welcher Hörsaal ist groß genug? Das waren die großen Fragen. Aber die größte Herausforderung war das Umstellen von heute auf morgen auf Distance Learning. Ein komplettes System österreichweit digital umzustellen. Sämtliche Lerninhalte zu digitalisieren, die nötige Software dazu zu organisieren, damit lernen umzugehen, jeden einzuschulen, um das Tafelbild aus Kreide auf den Bildschirm zu bringen.

Mit welcher Strategie ist man dabei vorgegangen?

Wir haben es einfach gemacht und hatten keine Zeit, viel nachzudenken. Das Know-how haben wir uns von Studiengängen geholt, die bereits Erfahrung im Distance Learning hatten und Schritt für Schritt haben wir alles umgesetzt, um in die Routine zu kommen. Jetzt läuft es rund und die Lerninhalte, die man online kommunizieren kann, finden digital statt und jene mit physischer Präsenz unter den Sicherheitsbedingungen. Denn alles kann man nicht online machen, wie Labor-Übungen zum Beispiel.

Was haben Sie aus der Krise gelernt?

Ich persönlich habe gelernt, wie verletzlich unsere Gesellschaft ist. Wenn ein Virus auftritt, sind wir plötzlich alle gefordert, unsere Ordnung, das Gesundheitswesen, die Innovationen, ja unser ganzes Leben zu schützen, das im Grunde sehr leicht zerbrechen kann. Beruflich hat sich gezeigt, dass man sehr flexibel sein muss und ein gut funktionierendes Krisenmanagement braucht, um rasch handeln und die Qualität aufrecht erhalten zu können.

Wie wird die Digitalisierung an den Fachhochschulen vorangetrieben?

Die Fachhochschulen sind 25 Jahre jung. Wir sind mit der Digitalisierung groß geworden. Bei uns gibt es keine alten Bibliotheken mit Beständen aus 300 Jahren. Und wir haben dieses Jahr viel Geld in die Hand genommen, um zu investieren, in die Krise und in die Zukunft. So floss ein zweistelliger Millionenbetrag in Lizenzen, Software und Hardware. Mit 340 kürzlich neu bewilligten Studienplätzen wird der FH-Sektor erneut ausgebaut.

Welche Neuerungen gibt es noch?

Neues war und ist schwer zu planen, weil keiner weiß, wie es weitergeht. Wir sind damit beschäftigt, über die Wochen zu kommen und die Studenten so zu begleiten, damit diese ihr Studium ordnungsgemäß abschließen können. Und ein Highlight sind die 340 Studienplätze keines. Wir bräuchten mindestens 1000 Studienplätze pro Jahr mehr, um den Bedarf der Wirtschaft zu decken.

Seit dem Wintersemester 2020/21 bietet die FH Kärnten eine duale Ausbildung aus Lehre und Studium an. Ist das ein Zukunftsmodell, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken?

Duale Systeme gibt es schon länger an den Fachhochschulen. So gibt es Studiengänge, wo das Curriculum gemeinsam mit einem Unternehmen entwickelt wird. Die Studenten arbeiten dann in dem Unternehmen und studieren dazu das jeweilige Fach an der FH. Jetzt gibt es auch die Möglichkeit einer Kombination aus Lehre und Studium. Hier können 18-Jährige mit Matura bei einem Unternehmen eine Lehre machen und gleichzeitig studieren. Mit 21 Jahren sind sie fertig, haben einen akademischen Abschluss und manchmal sogar zwei Lehren absolviert. Das ist natürlich sehr herausfordernd, aber die haben eine breite Basis für ihre Zukunft. Und ja, damit will man dem Fachkräftemangel entgegenwirken und es ist für viele einfach schwierig, gute Lehrlinge zu bekommen.

Wird es dieses Modell künftig auch an anderen Fachhochschulen geben?

Da bin ich überfragt, aber das ist ein spannendes Modell, das man verfolgen sollte. Man braucht aber natürlich auch die entsprechenden Partnerunternehmer dazu.

Welche Strategien arbeitet die FHK derzeit aus, um die finanziellen und rechtlichen Rahmenbedingungen der 21 Fachhochschulen zu verbessern?

Wir haben kürzlich eine Erhöhung der Studienplatzförderung von 137,5 Millionen erwirken können. Denn bei der Ausbildung darf man nie sparen, sondern muss investieren. Leute, die heute nicht ausgebildet werden, sind in drei Jahren nicht am Arbeitsmarkt.

Welche finanziellen Defizite gibt es?

Bei der FH-Finanzierung haben wir zwei Baustellen. Einerseits fehlt pro Studienplatz die jährliche Anpassung an die Inflation. Dadurch müssen wir jedes Jahr neu verhandeln und man kann nachhaltig nichts weiterentwickeln. Andererseits fehlt die Forschungsfinanzierung. Fachhochschulen sind gesetzlich verpflichtet zu forschen, bekommen aber kein Geld dafür. Stattdessen reichen wir Forschungsprojekte ein und bei Genehmigung wird das Projekt finanziert, aber die Vorarbeit dazu müssen wir selbst finanzieren. Außerdem entsteht so keine Kontinuität.

Wenn Sie einen Wunsch an die Regierung frei hätten, was würden Sie sich für die Fachhochschulen wünschen?

Genau diese Basisfinanzierung für die Forschung. Diese bräuchten wir dringend, um Innovationen nachhaltig vorantreiben zu können. Die FH der Zukunft sind innovative Institutionen mit einer sicheren Finanzierung von Lehre und Forschung, die eng mit der Wirtschaft zusammenarbeiten, um die relevanten Fragen der Gegenwart und Zukunft beantworten zu können.