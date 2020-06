Wie war dein Semester?

So war’s Wir haben vergangene Woche an der WU eine Konferenz zur Forschung im Bereich Unternehmensführung veranstaltet. Gerade die Gäste aus den USA waren total begeistert von unseren Nachwuchswissenschaftern – ich muss aufpassen, dass die mir nicht alle abwerben. Das motiviert mich sehr, über den Sommer unsere gemeinsamen Forschungsprojekte voranzutreiben.

Empfehlung Mein Tipp für Erstsemestrige ist klar: Sie sollen alle in meine Vorlesung Einführung in die BWL am 9. Oktober kommen. Die WU ist im Bereich Wirtschaft eine der besten Unis in Europa und ich möchte mein Möglichstes tun, dass die Studierenden das in der ersten Vorlesung merken.