Wie die Gewerkschaft in Österreich funktioniert

Es war ein Paukenschlag: Erstmals werden Amazon-Mitarbeiter in den USA von einer Gewerkschaft vertreten. Maßgeblich daran beteiligt war Christian Smalls, ein einfacher Arbeiter, der nun das Gesicht der Gewerkschaft Amazon Labor Union (ALU) ist.

Gewerkschaften oder wie sie in den USA genannt werden „Unions“ sind dort eine Rarität. Rund 10,3 Prozent der Arbeitnehmer sind Mitglieder einer Gewerkschaft, das sind nur halb so viel wie es noch 1983 waren und das obwohl 2018 fast die Hälfte der Arbeitnehmer in den USA gerne in einer wären. Ziel der Gewerkschaft ist die Ausverhandlung von fairen Arbeitsbedingungen, dazu gehören geregelte Arbeitszeiten, jährlich steigende Löhne, gewisse Mitbestimmungsrechte, Mindesturlaub und Arbeitnehmerschutz.

Hierzulande gibt es den österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB). Dieser wurde vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges von sozialistischen, christlichen und kommunistischen Gewerkschaftern gegründet. Der ÖGB ist somit eine überparteiliche Interessenvertretung für unselbstständige Beschäftigte. Die Mitgliedschaft ist freiwillig. Der Gewerkschaftsbund wird in sieben Gewerkschaften unterteilt: GPA, GÖD, younion, GBH, vida, GPF und PRO-GE