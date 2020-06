Steinberger-Kern: Die Energiefrau im Karrierentalk

Sie hat schon recht, wenn sie sagt: "Ich bin zierlich, eine freundliche Erscheinung. Man sieht mir nicht an, dass ich sehr konsequent und hart in der Sache sein kann." Das helfe bei der großen Aufgabe, die Energiesparte von Siemens in eine neue Zukunft zu führen. Oder: "Ich lasse mich nicht verbiegen. Ich mache es vom ersten Tag an, wie ich es für richtig halte – und Menschen, die nicht mitziehen, werde ich auf dem Weg wohl verlieren." Oder: "Sie wissen doch: Wer viel fragt, geht viel irr. Man muss die Dinge tun."

Eveline Steinberger-Kern beehrte am Dienstag den Klub für Frauen (Initiatorin der Veranstaltung: Gabi Spiegelfeld und ihr Netzwerk an prominenten Frauen), sie sprach vor 130 Gästen im restlos vollen Zigarrenklub von Ketchum Publico über ihren neuen Job bei Siemens, ihren Werdegang und auch ein wenig über ihr Privatleben.

Die 40-jährige Steinberger-Kern ist eine Expertin auf dem Gebiet der Energie. Ihre Karriere startete sie 1998 im Verbund, wo sie bis zur Geschäftsführerin der Verbund-Austria Power Sales GmbH. aufstieg. Das Unternehmen musste sie verlassen, weil ihr Mann Christian Kern (heute ÖBB-Boss) damals Verbund-Chef wurde. Sie suchte sich, im siebten Monat schwanger, einen neuen Job, wurde Geschäftsführerin des Klimafonds.