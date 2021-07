Rückkehr mit Verlusten

Dass Frauen beim beruflichen Wiedereinstieg häufig massive Einkommenseinbußen hinnehmen müssen, ist die Folge. Darauf macht die Arbeiterkammer (AK) in einer aktuellen Studie aufmerksam. Im "Wiedereinstiegsmonitoring" zeigt sich, dass die Hälfte der Frauen vor der Geburt des Kindes ein Bruttogehalt von 2000 Euro hatte, im fünften Jahr danach kam nicht einmal mehr ein Drittel (31 Prozent) auf diese Summe. Studien mit längeren Beobachtungszeiträumen von bis zu acht Jahren zeigten, dass auch danach die Einkommen der Frauen nur sehr langsam steigen. Im Vorjahr hat die AK außerdem berufliche Benachteiligungen nach der Karenz untersucht. 2017 meldeten sich in drei Monaten bei der AK Wien 80 Frauen wegen Verschlechterungen an die Rechtsberatung – meist in Zusammenhang mit einer Elternteilzeit, die der Arbeitgeber nicht wollte. In 40 Prozent der Fälle kam es zu Verschlechterungen des Arbeitsklimas bzw. der Arbeitsbedingungen, gefolgt von der Zuweisung einer schlechteren Tätigkeit (34 Prozent). Den Verlust der Führungsposition mussten 19 Prozent hinnehmen.