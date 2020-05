Oft scheitert Aufnahme an Qualifikation

Ein knappes Drittel der Betriebe hat allerdings Probleme, Lehrlinge zu finden. Zwei von drei betroffenen Firmenchefs gaben an, dass keine geeigneten Bewerbungen vorlagen. Bei elf Prozent der Betriebe sind überhaupt keine Bewerbungen eingetroffen und 15 Prozent haben am ersten Ausbildungstag vergeblich auf ihren neuen Lehrling gewartet. Er oder sie hatte es sich anders überlegt und ist nicht zum Dienst angetreten. "Dieses Problem haben wir fast gar nicht mehr", sagt Tanya Kroupa, Leiterin der Personalentwicklung bei Billa. "Heuer sind von 496 neuen Lehrlinge nur sechs nicht zum Dienst erschienen." Ein Grund dafür: Billa veranstaltet schon im Frühjahr Informationstage in allen Bundesländern, zu denen nicht nur angehende Auszubildende, sondern auch deren Eltern eingeladen sind. "Wir können dann schon einschätzen, ob sich die Jugendlichen selbst für den Job interessieren oder ob ihre Eltern wollen, dass sie die Lehrausbildung machen." Aber auch der Rewe-Konzern konnte nicht alle Stellen besetzen. Koupa: "In Wien hätten wir gern noch 50 weitere Lehrlinge aufgenommen, aber leider keine passenden gefunden."



Aufgrund der demografischen Entwicklung wird es künftig noch schwieriger junge Mitarbeiter zu finden. Bereits 27 Prozent der Betriebe geben an, dass sie die Vermarktung ihrer Ausbildungsplätze verbessern wollen, allen voran mithilfe des Internets (62 Prozent). Mehr als die Hälfte der Betriebe setzt bereits auf Empfehlungsmarketing. Das heißt, dass Mitarbeiter, die erfolgreich Lehrlinge vermitteln, dafür einen Bonus in Form einer Geldleistung oder eines freien Tages kassieren. Bereits jeder vierte Betrieb wirbt in Zeitungsanzeigen für seine Ausbildungsplätze.



Von jenen Betrieben, die Jugendliche ausbilden, geben mehr als die Hälfte an, dass sie ihre Lehrlinge nach dem Lehrabschluss größtenteils weiter beschäftigen wollen. Die beliebtesten Lehrberufe für Burschen sind übrigens nach wie vor Elektrotechniker oder Kraftfahrzeugtechniker. Durch den Fachkräftemangel gibt es für Mädchen immer mehr gut bezahlte Stellen in Technikberufen. Vor allem am Land bemühen sich Firmen um Mädchen.