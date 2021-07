Netzwerk: Die wichtigsten Veränderer Österreichs

Jede Gesellschaft braucht Change-Maker. Menschen, die an die Veränderung glauben, sie vorantreiben, mit Einsatz und Energie daran arbeiten, dass Erneuerung stattfindet.

Auch Österreich hat seine Veränderer. Der bekannte Netzwerk-Analyst Harald Katzmair von FAS Research hat, gemeinsam mit der Non-Profit-Organisation Ashoka diese Menschen identifiziert. Ergebnis: Ein dichtes Gewebe aus 1225 Change-Makern, die in ihren Branchen den Wandel realisieren.

Diese Change-Maker hätten keine Chance ohne wohlwollende Unterstützer. Das sind Geldgeber oder etablierte Kenner der Szene, die ihr Know-how zur Verfügung stellen, oder Personen, die ihrerseits über ein großes Netzwerk verfügen, das beim Vorantreiben der Sache hilft. Von diesen Unterstützern gibt es gerade mal 220, die 25 wichtigsten sind in der Grafik oben abgebildet. Studienleiter Harald Katzmair: "Die Anzahl wäre für ein Land wie Österreich ganz okay, aber nur eine erbärmlich kleine Gruppe von 14 Personen wurde mehr als zwei Mal genannt." Das zeige, dass diese sozialen Business Angel isoliert und lokal agieren, dass die Community noch sehr jung ist, aus der Peripherie kommt und es kein strategisches Zentrum gibt. "Es gibt Cluster, die sind aber nicht oder nur sehr wenig miteinander verbunden. Das Netzwerk ist also gerade erst im Entstehen", so Katzmair.

Was die Unterstützer geben? "Es geht es nicht nur ums Geld", sagt Marie Ringler, Geschäftsführerin von Ashoka. Wiewohl Geld ein wichtiger Input ist. Auch Wissen, Beziehungen und Reputation sind wertvolle Treiber. "Das hat man alles nicht, wenn man beginnt, als Newcomer ein Projekt in die Wege zu leiten", erklärt Katzmair. Jemand muss die Rutsche legen, finanzieren, Anleitung liefern. Den Hintergrund ihres Engagements erklärt Katzmair mit den Schlagworten Money and Meaning, das seien die zwei Währungen in Netzwerken. Diese Leute suchten Sinn. Das hat viel weniger mit Idealismus zu tun, als man glaubt. Diese Menschen wollen etwas bewegen, etwas schaffen.

Top-5 der Liste der wichtigsten sozialen Business Angels: Sylvia Brenzel von plenum, Irene Varga von der Köck Privatstiftung, Christian Friesl von der Industriellenvereinigung, Markus Plasencia von der Vulkanschule und Adolf Groß vom Land Vorarlberg.