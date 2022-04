Monika Rosen: "Hohe Aufmerksamkeit für Techkonzerne ist gerechtfertigt"

Monika Rosen: Ich bin eigentlich nur formell in Pension. Das heißt, ich habe eine Vielzahl neuer Angebote und Tätigkeiten. Ich habe etwa eine Kolumne in einer Tageszeitung, arbeite für den Tourismusconsulter MRP Hotels und ich werde an der Wiener Börse Akademie zum amerikanischen Markt unterrichten. Und allen voran bin ich als Vizepräsidentin der Österreich-Amerikanischen Gesellschaft weiterhin auch als Finanzexpertin tätig.

Es wird Ihnen somit nicht langweilig.

Ja. Ich habe sehr gute Angebote, arbeite weiterhin sehr gerne in dem Beruf, weil er hat mich immer begeistert. Ich bin mit der jetzigen Situation sehr glücklich.

Was fasziniert Sie eigentlich so an diesem Beruf?

Die Welt spiegelt sich in all ihren Facetten auch an der Börse. Alles, was uns bewegt, bewegt auch die Börse, egal ob im Guten oder im Schlechten. Dieser Mikrokosmos und die Dynamik haben mich von Anfang an fasziniert.