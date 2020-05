Manager sind wieder Vielflieger

KURIER: Haben Sie je einen Flieger verpasst?



Herbert Stepic: Nur ein einziges Mal in meinem Leben. Und das auf einer Privatreise von Tampa Florida nach New York. Ich wollte vor meiner Familie angeben – wir haben am falschen Check-in gewartet. Sie können sich die Niederlage vorstellen.

Nach welchen Kriterien wählen Sie einen Flug?



Ich wähle nicht nach Airline aus, sondern nach der besten Flugverbindung: Was kostet am wenigsten Zeit? Ich versuche trotzdem, wenn möglich, mit Austrian Airlines zu fliegen. Auf Langstreckenflügen ist mir Komfort sehr wichtig. Daher erwarte ich mit Ungeduld die neue Bestuhlung der Austrian Airlines.

Wo sitzen Sie bevorzugt?



Auf 3 D. Manchmal will man mir einen Gefallen tun und setzt mich in die erste Reihe. Das kann ich nicht leiden: Erstens habe ich ein Brett vorm Kopf und zweitens kann ich nicht essen. Das Tischerl geht sich bei meiner Statur nicht aus.

Was machen Sie während des Fluges?



Ich bin ein sehr guter Schläfer. Mir kommt aber auch vor, ich bin immer müde, sobald ich in ein Flugzeug steige. Meist schlafe ich kurz, dann arbeite ich. Was machen Sie, während Sie auf einen Abflug warten? Ich komme meist sehr spät und muss daher nicht lange warten.

Was stört Sie am Fliegen am meisten?



Am meisten stört mich der Bodycheck am Flughafen. Das Schlimmste, das Ihnen passieren kann, ist London oder Frankfurt. In London muss man sich sogar den Hüftknochen herausschrauben. Haben Sie einen Tipp für Vielreisende? Viel Wasser trinken. Auf Langstrecken wenig essen und kein Alkohol, wenig Gepäck. Man glaubt nicht, mit wie wenig man auskommt.