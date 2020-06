Kein Job, aber viel zu tun

Darüber, welcher Kurs gefördert wird, entscheidet der AMS-Berater. Aber: "Wer bei einem seriösen Anbieter eine Qualifizierung entdeckt, kann diese seiner Beraterin vorschlagen", erklärt Paulick. Will heißen: Wer sich in "Autogenem Training" oder "Nageldesign" weiterbilden will, muss dies meist auf eigene Kosten tun. Wer hingegen einen Sprachkurs wählt, der mit der bisherigen beruflichen Laufbahn in Zusammenhang steht, oder den "Wirtschaftsführerschein" ablegen möchte, wird eher gefördert.

Egal, ob und für welche Weiterbildung man sich während der Arbeitssuche letztlich entscheidet: "Generell ist es wichtig, diese Zeit nicht einfach als Opfer zu absolvieren, sondern so lange wie möglich in einer Gestalterrolle zu bleiben", sagt Leeb. Und auch abif-Geschäftsführerin Karin Steiner meint: "Arbeitslosigkeit ist eine Krise, die aber auch eine Chance darstellt. Es gibt einem die Möglichkeit, sich auch neu zu orientieren. Zu überprüfen, ob die zuletzt ausgeübte berufliche Tätigkeit gepasst hat und was man daran gerne in Zukunft ändern möchte."

Doch was sollten gerade arbeitslose Junge, Ältere und Hochqualifizierte bei der richtigen Auswahl von Weiterbildung und bei der Bewerbung beachten? Im folgenden lesen Sie Tipps von Experten: