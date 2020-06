Glück bei der Secretary Success

Ein Mal im Jahr findet das größte Forum für Assistentinnen und Sekretärinnen statt. Ein Mal im Jahr kommen, so wie in dieser Woche, rund 60 Businessfrauen zusammen, um zu diskutieren und sich neue Impulse zu holen. Einmal im Jahr ist Secretary Success – und das heuer bereits zum zehnten Mal.

Im Zentrum des Jahresforums für Sekretärinnen und Assistentinnen – der KURIER ist Medienpartner – stand in diesem Jahr das Thema Glück. Hat man es? Muss man es suchen? Findet es einen von selbst? Und was tut man, wenn es abhanden kommt?

Die Keynote zum Thema sprach Philosophin und Bestsellerautorin Rebekka Reinhard. Sie beschrieb die fünf Wege zum Glück, gab eine Anleitung, wie man zu sich selbst findet und somit glücklich wird. Sie rät Frauen, dem Perfektionismus abzuschwören "weil der macht das Leben unnötig schwer". Weiters, Meisterin des guten Arguments zu werden, "dazu gehört auch, Nein zu sagen und seinen Weg zu gehen". Wichtig sei zudem, selbst zu denken "weil Leute, die nicht denken sind wie Schlafwandler" und außerdem seine Zeit zu erkennen, "weil wir zu verschwenderisch mit unserer Lebenszeit sind." Reinhard ermutigt zu Irrwegen und Umwegen, "weil gerade die uns weiterbringen."

In 18 Workshops an zwei Tagen wurde gearbeitet, abends das zehnjährige Bestehen der Secretary Success gefeiert. Anna Zambelli, bisheriges Mastermind des Jahresforums, übergab die Agenden an ihre Nachfolgerin Alexandra Förster. Business Circle Geschäftsführerin Romy Faisst überraschte beim Gala-Dinner mit Torte, Champagner und einem weiteren Stargast: Psychiater und Psychologe Michael Lehhofer verzauberte die Zuhörerinnen mit launigen und spannenden Einblicken in die gemeinsame Welt der Männer und Frauen.

Das nächste Jahresforum Secretary Success findet am 13./14. April 2015 statt, wie gewohnt im Balance Resort Stegersbach. Informationen: www.secretary-academy.at