Die Vorschläge zu 2,5-G am Arbeitsplatz seien "praxisfern und in dieser Form nicht durchzusetzen", schreiben WKÖ-Chef Harald Mahrer und ÖGB-Chef Wolfgang Katzian in einer gemeinsamen Stellungnahme.

Grund für die Aufruhr der Sozialpartner ist die Ankündigung durch Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein, wonach nach der zwei wöchigen Gewöhnungsphase für 3-G am Arbeitsplatz eine 2,5-G-Regel kommen soll.

Das hieße: Antigen-Test sind nicht mehr als Nachweis gültig. Nur geimpft, genesen oder PCR-getestet sei demnach am Arbeitsplatz erlaubt. Im Falle eines Verstoßes könnten bei Nicht-Einhalten Strafen für den Arbeitnehmer anfallen. Falls der Arbeitgeber die Nachweis nicht kontrolliert, muss auch dieser Strafe zahlen.

Sozialpartner: "2,5-G am Arbeistplatz nicht durchsetzbar"

Das Problem sehen die Sozialpartner an den Verfügbarkeit der PCR-Tests. Es fehle eine flächendeckende PCR-Infrastruktur.

„Es macht keinen Sinn, über Maßnahmen nachzudenken, für die es kein Angebot gibt“ heißt es in der Stellungnahme, gefordert wird ein ausreichendes Testangebot in ganz Österreich. Eine wirksame Pandemiebekämpfung sei notwendig, aber „diese kann nicht auf dem Rücken der Betriebe und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter passieren. Was wir jetzt brauchen, sind realistische Lösungen statt nicht zu Ende gedachter Ideen, die weder Sicherheit noch Planbarkeit vermitteln, sondern im Gegenteil zu massiver Verunsicherung führen."

Von Arbeiterkammer-Chefin Renate Anderl gab es am Mittwoch zu 2,5-G am Arbeitsplatz ein “Ja, aber". Sie fordert zuerst einen Ausbau des Testmöglichkeiten. “Denn gerade am Land mangelt es an PCR-Testmöglichkeiten. Hier müssen die Bundesländer schnell in die Gänge kommen".

Anderl äußerte auch die Sorge, dass wegen der steigenden Infektionszahlen und der Rückkehr aus dem Homeoffice viele nicht impfbare Hochrisikopersonen nicht ausreichend geschützt seien. Sie fordert eine Wiederauflage der Ende Juni ausgelaufenen Freistellungsmöglichkeit für Risikogruppen.

"Noch nicht fix"

Arbeitsminster Martin Kocher sprach hingegen davon, dass 2,5-G am Arbeitsplatz "noch nicht fix" sei und verwies auf die Zuständigkeit des Gesundheitsministers die Verordnung zu ändern und gemeinsam mit Ländern und Sozialpartnern zu einer Lösung zu kommen.