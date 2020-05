Gefunden: NENO

Das Office im Sechsten ist erst der Anfang, der Prototyp. In Kürze wird eine Dependance im ersten Bezirk an der Tuchlauben eröffnet und im Sommer am Rochusmarkt. Das Besondere an der Location im dritten Bezirk: Dort soll auch die Möglichkeit auf Kinderbetreuung gegeben sein, gemäß dem Motto „NENO mag Kinder, aber nicht am Arbeitsplatz“. Bis auf Kindergärtnerinnen kann das wohl jeder nachvollziehen.

Wer einmal registriert ist, kann in allen Offices einchecken, fast wie im Fitnesscenter. Durch ein ausgefuchstes Buchungssystem hat auch jeder, der gebucht hat, eine Platzgarantie. Eben das scheint aber derzeit die Krux an der Sache: Wegen der großzügigen Gestaltung der Offices stoßen die bislang überschaubaren Standorte bald an ihre Kapazitätsgrenzen. Doch eine Lösung ist in Aussicht: Demnächst werden neue Standorte eröffnet.