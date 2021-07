Formel 1: Die schnellste Frau der Welt startet in Hockenheim

KURIER: Alle Augen waren vor einer Woche in Silverstone auf Sie gerichtet – nach 22 Jahren war wieder eine Frau in einem Formel-1-Cockpit, wenn auch nur im Training. Dann konnten Sie wegen eines Motorschadens nur vier Runden absolvieren. War das nicht frustrierend?

Susie Wolff: Sicher. Ich habe so lange auf diesen Tag gewartet und so hart dafür trainiert. Aber unser Sport ist eben manchmal so. Es war ein Riesenpech. Aber ich denke immer positiv, dachte: Kopf hoch, ich habe in zwei Wochen in Hockenheim wieder die Chance zu zeigen, was ich kann.

Wieso haben wir bisher keine erfolgreiche Formel-1-Fahrerin gesehen? Sind Frauen nicht gut genug? Haben sie kein Interesse?

Es gibt keinen Grund, warum Frauen nicht Formel 1 fahren können. Ich werde zeigen, dass es geht – Actions speak louder than a thousand words. Ich werde das oft gefragt, aber es wundert mich auch nicht, denn das ist die letzte offene Frage in der Formel 1. Alle warten – jeder will sehen, dass eine Frau dabei sein kann.

Was sind die Gründe dafür, dass es kaum Frauen gibt?

Es gibt zwei Gründe: Kleine Mädchen, die ein Interesse an der Formel 1 haben, haben kein Vorbild. Sie denken, dass es nicht möglich ist. Und wenn nicht genug Mädchen im Alter von acht bis zehn Jahren beginnen, werden sie nicht erfolgreich. Der Motorsport ist sehr schwierig. Es gibt nur 22 Plätze in der Formel 1 – jeder kämpft für einen Platz.

Wer hat Ihnen als Kind gesagt, dass Sie Rennfahrerin werden können?

Ich hatte großes Glück. Meine Eltern haben mir immer das Gefühl gegeben, dass ich alles schaffen kann, wenn ich hart arbeite und fokussiert bin. Aber es liegt mir auch im Blut: Mein Vater hat ein Motorradgeschäft in Schottland. Meine Eltern haben sich kennengelernt, weil meine Mutter dort ein Motorrad gekauft hat. Ein Großvater war ein Ingenieur bei Rolls-Royce, der andere Großvater war Motocross-Fahrer. Ich hatte mit zwei Jahren mein erstes Motorrad und mit acht begonnen, Kart zu fahren. Außerdem hatte ich das Glück, einen Bruder zu haben, der nur 18 Monate älter ist und auch Kart gefahren ist. Ich habe mir immer gedacht: "Was er kann, kann ich auch."

Haben Sie je gedacht, "als Mann hätte ich es leichter"?

Nie. Ich habe mit acht Jahren begonnen. In diesem Alter denkt man nicht über die Karriere nach. Ich war immer ein Mädchen, das Speed geliebt hat, bin mit Hamilton und Räikkönen gefahren. Mit 14 Jahren habe ich gemerkt, dass ich in die Formel 1 will. Ich bin stolz darauf, eine Frau zu sein.

Schenken Sie dem Gerede von Männern über Ihre Person Aufmerksamkeit?

Ich lache darüber. In Silverstone gab es einen Riesenskandal: Force-India-Pilot Sergio Perez soll in einem Interview gesagt haben, ich gehöre in die Küche, nicht in ein Rennauto. Das wurde völlig aus dem Kontext gerissen, er ist so ein netter Kerl, ein Freund, hat das ironisch gemeint. Ich bin hier als Susi Wolff, nicht primär als Frau. Wenn ich meinen Helm aufhabe, dann sieht man nicht, dass ich eine Frau bin. Es ist die Leistung, die zählt. Wenn man den Respekt der Leute gewonnen hat, wenn man Leistung und Speed gezeigt hat, ist es kein Thema, ob du Frau oder Mann bist.

Worin unterscheiden Sie sich von ihren männlichen Kollegen?

Fahrstil und Persönlichkeit kommen vom Charakter, das hat nichts mit Gender zu tun.

Bei Williams Martini leitet eine Frau, Claire Williams, die Geschäfte. Wie wichtig ist das für Ihr Vorankommen?

Das ist ein Vorteil für mich. Sie hat den Job aber auch nicht, weil sie eine Frau ist, sondern weil sie sehr gut ist.

Wie weit können Sie es schaffen? Und wie lange haben Sie dafür noch Zeit?

Das Alter ist immer ein Thema. Ich war, als ich jünger war, nicht bereit für diese Chance. Ich hätte das Auto nie so ruhig halten können. Jetzt bin ich bereit. Ich werde so weiter machen, dass ich Erfolg habe. Mein erstes Ziel ist, ein gutes Training in Hockenheim zu zeigen. Man kann in unserem Job nicht alles planen, aber muss jede Chance ergreifen. 2012 war meine erste Chance: Frank Williams hat gesagt, er will mich in der Formel 1 sehen und hat mich getestet. Der Test ist gut gegangen. Auch der nächste Test ist gut gegangen. Es kommt eines nach dem anderen.

Was bremst Sie?

Ich würde nicht bremsen sagen. Es ist ein Kampf – jeder will meinen Platz. Man muss auf jeder Stufe Leistung bringen, wenn ich sie nicht bringe, bin ich weg.

Was würden Sie sonst tun?

Gute Frage. Meine Passion war immer der Motorsport. Ich würde hier geschäftlich tätig werden.

Haben Sie ein Ritual, bevor Sie auf die Rennstrecke gehen?

Die Vorbereitung beginnt eine Woche vorher: Ich schlafe viel, trinke viel, esse gesund, ich bin viel im Simulator, gehe die Rennstrecke im Kopf durch – man kennt jede Kurve, jede Kleinigkeit auswendig.

Sie sind auf der Rennstrecke bis zu 5g* ausgesetzt. Wie trainieren Sie dafür?

Oft und hart. Vor allem der Nacken muss bei der hohen Beschleunigung stark sein. Die Autos sind nicht leicht zu fahren.

Wann dachten Sie zuletzt "Jetzt habe ich ein Problem"?

In meiner Karriere gab es viele Ups and Downs. In der DTM (Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft, Anm.) hatte ich nie den Erfolg, den ich wollte – obwohl ich sehr hart gearbeitet habe. Ich habe mir 2005 meinen Knöchel gebrochen und meinen Platz im Team verloren. Aber ein Jahr später war ich im Mercedes Benz-Team in der DTM. Never give up.

Wie gehen Sie mit Emotionen um, mit Wut, mit Angst?

Ich habe nie Angst, aber immer Respekt. Emotionen kann man nicht immer unterdrücken. Die Dinge passieren so schnell, klar ärgert man sich, aber man muss das während des Rennens schnell vergessen und weiterfahren und erst danach analysieren. Unfälle können immer passieren – wir fahren so am Limit – man muss aus ihnen lernen.

Wieso riskieren Sie ihr Leben?

Es ist mein Traumjob. Ich habe ein riesen Glück, meine Passion gefunden zu haben. Ich freue mich jeden Tag.

Wie war das Gefühl, als Sie zum ersten Mal in einem Formel-1-Rennwagen gefahren sind?

Ich erinnere mich genau: Es war in Silverstone und ich dachte, mir fliegt der Helm vom Kopf wegen der g. Ich sagte zu einem Teamkollegen: "Ich glaube, mein Helm passt nicht richtig." Er verneinte und sagte nur: "Willkommen in der Formel 1."

* g ist ein Maß für Beschleunigungen. Während der Beschleunigung eines Pkw wirken auf Insassen ca. 0,3 g.