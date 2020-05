Es steht ins Gesicht geschrieben

KURIER: eMail, SMS, Telefon: Wir sehen das Gegenüber immer weniger.

Thorsten Havener: Das Gegenüber zu sehen ist aber sehr wichtig. Nur so können Sie erkennen, ob die Betonung auch zum Gesichtsausdruck passt. Klar, über die Betonung kann man auch viele Rückschlüsse ziehen - kommen aber noch Mimik und Körpersprache dazu, ist das Gegenüber sehr viel leichter einzuschätzen. Wir sagen ja nicht umsonst, man redet "von Angesicht zu Angesicht". Bei wirklich wichtigen Gesprächen sollten wir das immer bevorzugen.



Wie wirken sich unsere Gedanken auf den Körper aus?

Bitte denken Sie jetzt einmal nicht daran, wie Ihre Augen blinzeln ... Sehen Sie - schon der Gedanke daran bringt Sie dazu, öfter zu blinzeln als vorher. Mittlerweile ist klar: Körper und Geist sind eine Einheit.



Noch ein Beispiel?

Ziehen Sie die Augenbrauen nach oben und versuchen Sie wütend zu werden.



Geht nicht ...

Genau. Unsere Gedanken wirken sich auf unseren Körper aus, aber eben auch umgekehrt: Die körperliche Emotion wirkt sich auf unsere Gedanken aus. Mit hochgezogenen Augenbrauen kann man nicht sauer werden. Körper und Geist sind eins. Ich will damit aber keinesfalls sagen, dass wir immer kontrolliert sein müssen. Unsere Emotionen haben ihren Grund und man muss ihnen auch Platz machen. Aber es kommt darauf an, ob wir das in der Situation wollen oder nicht. Wenn man vor einer Präsentation super aufgeregt ist, kann man das Lampenfieber auf diese Weise gut in den Griff bekommen.



Wieso soll man überhaupt das Gegenüber lesen?

Wir versuchen im Dialog immer, den anderen einzuschätzen. In nur wenigen Sekunden fällen wir ein Urteil über unser Gegenüber und schätzen es ein. Das Problem ist, dass das, was wir über den anderen denken, nicht unbedingt etwas damit zu tun haben muss, wie der andere wirklich ist. Freut er sich wirklich, mich zu sehen? Hat er wirklich noch ein Ass im Ärmel oder blufft er nur? Das zu erkennen kann unschätzbar wichtig sein.



Worauf sollte man genau schauen?

Es gibt leider kein allgemeingültiges Rezept. Ich kann Ihnen sagen, worauf ich achte: Ich habe herausgefunden, dass ich gut aus Gesichtern lesen kann. Das Gesicht ist eine unglaubliche Quelle an Infos. Die Redensarten "Es steht ihm ins Gesicht geschrieben" oder "die Augen sind das Fenster zur Seele" haben ihre Berechtigung.



Gibt es das Pokerface?

Ja. Ein Beispiel: Ich sollte für einen Fernsehsender einen Test machen, ob mich Menschen anlügen. In der Gruppe war ein Versicherungsmakler. Bei dem hatte ich nicht einmal den Hauch einer Chance zu erkennen, ob er mich anlügt. Wobei ich nicht sagen will, dass er gelogen hat, ich weiß es nicht.



Woran liegt das?

Wenn jemand viel Erfahrung hat und die Geschichte in Fleisch und Blut übergegangen ist, dann sind gespielte Emotionen nicht mehr als gespielt wahrnehmbar. Das ist auch so, wenn nichts auf dem Spiel steht oder derjenige nichts zu verlieren hat. Wenn wir nicht gestresst sind, können wir alles mögliche vorspielen. Steht wirklich etwas auf dem Spiel, dann ist das etwas anderes.



Wie kann man empathischer werden?

Am wichtigsten ist es, die Sache als ein Spiel zu betrachten. Man muss auch wissen, dass man sich irren kann. Und man muss versuchen, sich in die Situation des anderen hineinzuversetzen, indem man etwa die Körperhaltung des anderen einnimmt. Es ist super komplex, aber versuchen Sie es, es macht Spaß.