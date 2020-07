Ein Jobwechsel in Ehren

Seit drei Jahren ist nichts passiert: Er ist inzwischen Anfang 30, in der Hackordnung noch immer zu weit unten, hat in letzter Zeit keine neuen Aufgabenbereiche übernommen und das Essen in der Kantine schmeckt inzwischen jeden zweiten Tag wie Pappe. Schluss, aus, basta. Er will einen neuen Job. Weil er in diesem Unternehmen keine Zukunft sieht.

Erst kürzlich hat Deloitte den vierten Teil der Studienreihe Talent 2020 veröffentlicht: 42 Prozent der befragten Wechselwilligen glaubt, dass ihre Fähigkeiten vom derzeitigen Arbeitgeber nicht genügend eingesetzt werden – deswegen wollen sie weg. 37 Prozent sehen keine Entwicklungschancen im Unternehmen. "Wenn es kein Vorankommen im Unternehmen gibt, dann kann ein Jobwechsel Sinn machen", sagt Gundi Wentner, Partnerin vom Beratungsunternehmen Deloitte. Doch einen Jobwechsel des Jobwechsels wegen halte sie keinesfalls für sinnvoll. Motive Ein Jobwechsel sollte gut überlegt sein. "Nie aus dem Bauch heraus kündigen oder aus einer persönlichen Gekränktheit heraus", warnt Tom Diesbrock. Der Psychologe und Buchautor rät, sich stattdessen genau über die Motive der Unzufriedenheit klar zu werden. "Ich muss mir Gedanken machen, was meine Unzufriedenheit überhaupt ausmacht. Und: ob das im kommenden Job wirklich anders sein wird." Dann heißt es, die Kompetenzen ehrlich einzuschätzen – auch wenn es weh tut.

Wie oft man Job wechseln sollte, um die Karriere zu pushen? Alle zwei Jahre? Alle zehn Jahre? Dafür gibt es kein Patentrezept. "Es gibt tolle Karrieren, die in einem Unternehmen stattgefunden haben. Aber eben auch andere. Wir sind nicht rasend begeistert, wenn wir im Lebenslauf sehen, dass jemand alle zwei, drei Jahre gewechselt hat", sagt Gundi Wentner. In jüngeren Jahren werden verschiedene Arbeitgeber jedoch eher als positiv bewertet als in späteren Jahren. "Bis zum Alter von 30 Jahren sehen wir Jobwechsel durchaus positiv. Zur Karrieremitte hin sollte man sich gesettelt haben", sagt Karl Lang, Leiter Personalstrategie CEE bei Siemens. Bis zu 20.000 Bewerbungen gehen jedes Jahr bei Siemens ein. Dem Technologiekonzern kommt seine globale Präsenz zugute, es gibt Entwicklungsmöglichkeiten, in alle Richtungen und Zeitzonen. Die Fluktuation ist, sagt Lang, gering.

Jobsuche Wenn sich die Idee, das Unternehmen zu verlassen, manifestiert hat, geht es daran, einen neuen Job zu suchen. Dabei ist Diskretion gefragt. Je kleiner die Branche und je höher die Position, desto sensibler wird die Suche. "Wenn ein Bewerber interessant ist, wird zu Beginn telefonisch Kontakt aufgenommen und geklärt, wie vertraulich die Bewerbung zu handhaben ist", erklärt Karl Lang die Handhabe bei Siemens. Dann trifft man sich, wenn es die Situation des Bewerbers erfordert, auch mal im Kaffeehaus. Beim Noch-Arbeitgeber würde man sich natürlich nicht über den Bewerber informieren. "Das wäre dilettantisch", sagt der HR-Strategie-Chef. Sensibilität ist in einer solchen Situation vor allem auch vom Suchenden gefordert (siehe Spielregeln unten).

Auch bei PricewaterhouseCoopers würde man nie ohne Rücksprache mit einem Kandidaten einen aktuellen Dienstgeber kontaktieren. "Das wäre respektlos, unprofessionell und als potenzieller künftiger Dienstgeber alles andere als vertrauensbildend", sagt Elisabeth Hull, Human Capital Leader bei dem Beratungsriesen in Österreich. Zudem könne ein Recruiter in einer Interviewsituation einiges über die Motivationsgründe für den Jobwechsel oder Einblicke in die derzeitige berufliche Situation erfahren. Also besser immer ehrlich bleiben.