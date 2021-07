Die Masse bewegt

Um die Produktion zu starten, um die ersten 200 E-Bikes zu bauen, brauchten die Gründer von Freygeist eine halbe Million Euro. Die war schnell eingesammelt. Martin Trink, Usama Assi und Stephan Hebenstreit hatten binnen zwei Wochen über ihre Crowdinvesting-Kampagne auf der deutschen Plattform Companisto 656.000 Euro (Stand Mittwoch) lukriert. Möglich, dass es sogar 1,5 Millionen Euro werden – der Deckel nach deutschem Recht.

Viel Geld für ein Start-up, das bisher nur fünf Prototypen vorzeigen kann. Den Investoren genügt das: Sie glauben an das E-Bike, das nicht so aussieht wie die bekannten massigen Modelle. Glauben an die drei jungen Gründer mit Top-Ausbildungen. Glauben daran, dass dieses E-Bike eine Lösung für die urbane Mobilität sein kann. Vielleicht.

Bei einer Bank hätte Freygeist diese Summe in diesem frühen Projektstadium wahrscheinlich nicht bekommen. Beim Crowdfunding entscheidet jedoch die Masse: Viele Kleinanleger investieren oder spenden Geld – im Gegenzug bekommen sie Ware, Zinsen oder eine Beteiligung. Bei Freygeist etwa sind die Anleger über ein partialisches Darlehen am Unternehmenserfolg und Gewinn beteiligt; ab einer gewissen Investition bekommen sie das Produkt – das Fahrrad.

Crowdinvesting ist aber nicht nur Geldbeschaffung: Es ist Marketing, denn mit einer Kampagne kann die Bekannt wesentlich schneller gesteigert werden als mit einem einzigen Investor. Zudem behalten die Gründer die Kontrolle, müssen nicht große Firmenanteile abgeben.