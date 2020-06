Die Firma umkrempeln, aber mit Gefühl

Der Chef ist erbost. Herr X ist stur, er will einfach nicht mitmachen. Dabei will der Chef alles umkrempeln, sein Unternehmensschiff startklar machen für die neuen Herausforderungen. "Fragt man den Chef: Wann haben Sie das letzte Mal mit Herrn X geredet? Dann kommt ein: Eigentlich noch nie so richtig." Hier setzt Barbara Guwak an: Österreichs erster "Facilitator" ("Erleichterer") begleitet Veränderungsprozesse in Unternehmen anders als andere Change Manager sehr stark auf kommunikativer und psychologischer Ebene. Sie analysiert die Stimmung im Unternehmen, wenn es zu einer Veränderung kommen soll, coacht die Führungskräfte, begleitet Treffen zwischen Chefs und Mitarbeitern.

Mit dem Facilitator ist Österreich um ein Berufsbild in der Beraterbranche reicher.

Die neue Faculty in Wien, die Guwak leitet, bietet ab Oktober einen Lehrgang in sieben Modulen an – für Berater und Führungskräfte. Ähnliche Lehrgänge gibt es in Berlin und Stuttgart. In Wien soll der Schwerpunkt auf politischer Macht und internationalen Organisationen liegen.

Anders als ein Change Manager befasst sich der Facilitator mehr mit empathischer Kommunikation, mit den im Unternehmen vorherrschenden Befindlichkeiten und Emotionen, die durch eine geplante Veränderung hervorgerufen werden. Oft plane die Führungsriege alle Aktivitäten danach, dass ja keine Emotionen aufkommen. "Es gibt eine unheimliche Angst vor Emotionen im betrieblichen Kontext", sagt Guwak. Ein hoher Preis, denn: "Zur Veränderung gehört Emotionalität. Es gibt keine sachlichen Reaktionen, sondern nur unterdrückte Emotionen." Wut, Ängste, Unverständnis seien oft vorhanden. Oft sei gar Trauerarbeit notwendig, wenn man sich von Unternehmensteilen, Mitarbeitern verabschieden müsse. In persönlichen Interviews werden alle Mitarbeiter und Führungskräfte zu ihren Vorstellungen, Zielen, Motivationen, Ängsten im Veränderungsprozess befragt. Veränderungsresistenten Mitarbeitern müsse man zeigen, was die Quelle ihres Tuns ist, um sie zu motivieren.