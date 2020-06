Die fetten Jahre sind noch vorbei

Sparsam, aber nicht knausrig, so lautet in vier Worten der Inhalt des C2X-Gehaltshandbuchs Die Gehälter in Österreich 2012."So sehr es im vergangenen Jahr Hoffnung gab, die Einkommen würden wieder abheben, so deutlich wurden diese Erwartungen enttäuscht", erkärt Bruno Gangel, Chef der Beraterfirma C2X. In Zahlen: 2012 wird um drei Prozent mehr gezahlt als 2011. Überragend ist das nicht – selbst im Krisenjahr 2009 gab es Plus zwei Prozent.

Viele Chefs, so geht aus der Befragung von 400 Firmen verschiedenster Branchen und Größen hervor, gestalten ihre Einkommenspolitik deutlich sparsamer als früher: "Einstige Überzahler zahlen nur mehr durchschnittlich, durchschnittliche Zahler sind unter den Durchschnitt gegangen", erklärt der Berater. Vor allem für Einsteiger gibt es weniger. Gangel: "Sie akzeptieren das auch. Erstens können sie nicht anders. Zweitens besteht eine ausgeprägte Intransparenz: Ist das Gehalt ok oder nicht? Drittens ist man dankbar, überhaupt einen Einstieg abseits der Unsitte Praktikum gefunden zu haben."