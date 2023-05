Der Zug zum Geld

Interessant ist, dass gerade Frauen oft nur wenig Zug zum eigenen Geld haben. Sie achten bei der Jobwahl nur selten auf Verdienstmöglichkeiten, verfolgen Aufstiege zu wenig, die Karriere wird oft auf lange Sicht den Kindern untergeordnet, Auszeiten sind häufig, Teilzeit wird über zu viele Jahre praktiziert. Am Ende stehen oft sehr prekäre Verhältnisse und eine Minimalpension von aktuell 1.192 Euro.

Der Rat an jede junge Frau muss deshalb lauten: Verdiene dein eigenes Geld, gehe in Jobs, die gut zahlen (IT zum Beispiel, siehe oben), vermeide Abhängigkeiten, stehe auf eigenen Beinen. Das hat mir meine Mutter schon vor dreißig Jahren geraten. Es gilt heute mehr denn je.