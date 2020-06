Bummelstudent oder Streber

Ohnehin brauchen viele Studierenden länger als die Mindeststudienzeit vorgibt. Laut Datenbank des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft brauchen Studierende für ein Bachelorstudium statt den anberaumten sechs Semestern an der Uni Wien etwa im Durchschnitt acht Semester, an der WU Wien sind es 8,1, an der TU Wien sind es 8,3. Ein Masterstudium an der Uni Wien dauert statt der geplanten vier Semester meist 5,6, an der Wirtschaftsuniversität tatsächlich nur vier Semester, an der TU Wien hingegen 5,3 Semester.

Doch entgegen der Vorstellung der Romantiker ist ein verlängertes Studierendenleben meist nicht Partys, langen Nächten und langem Schlafen geschuldet. Wer länger studiert, hat dafür meist gute Gründe: Neben der Beschaffenheit des Studiums sind das Arbeit, Alter und Auslandserfahrung.

Arbeit In Österreich sind zwei Drittel der Studierenden erwerbstätig – Teilzeit-Studierende sozusagen. Der Großteil arbeitet geringfügig beschäftigt. Doch grob 40 Prozent arbeiten mehr als zehn Stunden pro Woche – darunter leidet das Studium zwangsläufig. Martin Unger vom Institut für Höhere Studien (IHS): "Vom Selbstverständnis her sollen Universitäten eine Berufsvorbildung bieten, keine Berufsausbildung. Dadurch müssen sich die Studierenden die Ausbildung woanders suchen." Matura, Uni und dann der erste Job? Die meisten machen das laut Unger "wesentlich schlauer" und würden Studium und Berufserfahrung gleichzeitig machen. Weil sie sich finanzieren müssten, weil sie Dinge im Erwerbsalltag erlernen würden, die sie auf der Uni so nicht erlernen. Vor allem in den geistes- und sozialwissenschaftlichen Studien könne man eher von einer Übertrittsphase vom Studierenden- ins Erwerbsleben sprechen. Der Studienabschluss und Arbeitsbeginn sei oft nicht streng voneinander abzugrenzen.

Ausland "Entgegen aller Gerüchte nimmt die Mobilität der Studierenden eher zu", sagt Unger. Ein Auslandssemester geht meist mit einem Zeitverlust in der Studiendauer einher.

Alter In Österreich starten viele mit dem Studium erst in den frühen Zwanzigern und nicht gleich nach der Matura – auf rund 20 bis 25 Prozent würde das laut Unger zutreffen. Und Erwerbstätigkeit nimmt mit dem Alter laut Erhebung zu.